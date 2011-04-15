В.Путин ратифицировал межправсоглашение с Турцией по "Турецкому потоку"

Президент России Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщается на портале правовой информации.



"Ратифицировать соглашение между Правительством России и Правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанное в Стамбуле 16 октября 2016 года", - сказано в распоряжении.



Ранее соглашение ратифицировали Совет Федерации и Госдума.

Соглашение регулирует вопросы проектирования, строительства и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода "Турецкий поток".



Соглашение вступает в силу после получения обеими сторонами последнего уведомления в письменной форме по дипломатическим каналам о выполнении сторонами внутренних юридических процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение первоначального срока в 30 лет, по окончании которого будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.



Согласно протоколу, при реализации проекта будут установлены налоговые льготы по НДС, налогу на прибыль, сборам в Дорожный фонд, а также по другим налогам и сборам. Налог на прибыль сохранится, но будет взиматься по ставке $0.1 за 1000 куб. м транспортируемого газа.



Ожидается, что в ходе реализации проекта "Голубой поток" в Турцию будет поставлено 365 млрд куб. м газа на сумму $25 млрд. 400 км газопровода будет проложено по дну Черного моря. Проект принесёт российскому бюджету от $4.5 млрд до $7 млрд или более, в зависимости от цены на газ. Сумма налоговых льгот при этом составит $1.5 млрд.





"AK&M" от 07.02.2017