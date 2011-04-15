Дайджест газеты "Ведомости" от 10 февраля 2017 года

БУРГЕРЫ ИЗ КАКТУСОВ
КАК НЕДОУЧИВШИЙСЯ РОССИЙСКИЙ СТУДЕНТ СТАЛ ДЕЛАТЬ БУРГЕРЫ ИЗ КАКТУСОВ
Недоучившийся студент факультета истории искусств РГГУ Игорь Подстрешный начинал менеджером по продажам в онлайн-магазине одежды и обуви, откуда перешел на работу в "Воккер" маркетологом. Весной 2014 г. "Воккеру" понадобился фургон для торговли уличной едой (фудтрак), и Подстрешный предложил купить в Германии за 500 евро прицеп 1971 года выпуска, найденный на сайте подержанных автомобилей. Предложение руководство "Воккера" не приняло. Подстрешный уволился из "Воккера", чтобы реализовать идею на свой страх и риск.
Он решил торговать с прицепа малоизвестными в Москве греческими гиросами: лепешками, в которые заворачивают жаренное на гриле маринованное куриное мясо, картошку фри, зелень, огурцы, помидоры, йогуртовый соус и горчицу. Партнером стал приятель Денис Сарвин, вложили в дело по 200 000 руб., Подстрешный даже продал подержанный Daewoo Matiz.
АРОМАТНЫЙ ДЕФИЦИТ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА СТРУЧКИ ВАНИЛИ ПОДОРОЖАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ ВТРОЕ ИЗ-ЗА ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОГО ДЕФИЦИТА. КОМПАНИИ ИЩУТ ЕЙ НАТУРАЛЬНУЮ ЗАМЕНУ
За последние два года цена на стручки ванили выросла более чем в 3 раза и достигла $450 за килограмм. Причина - искусственный дефицит, который создают, накапливая собственные запасы, посредники и сборщики урожая. Ситуация усугубляется тем, что многие производители продуктов питания не хотят использовать синтетические заменители ванили: ведь они заявляют покупателям, что их продукция только из натуральных ингредиентов, отмечает FT. О планах отказаться от синтетических ароматизаторов уже заявляли Nestl? и Hershey. Ваниль - самая дорогая специя в мире после шафрана. Крупнейший поставщик натуральной ванили на мировой рынок - Мадагаскар, на него приходится примерно 80% всех поставок.
RENAULT-NISSAN ТЯНЕТСЯ К ЛИДЕРАМ
ЛИДЕРАМ ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ В МИРЕ УГРОЖАЕТ RENAULT-NISSAN
Альянс Renault-Nissan в 2016 г. продал 9,96 млн автомобилей, совсем немного недотянув до показателей первой тройки крупнейших автопроизводителей в мире - Volkswagen (10,31 млн), Toyota Motor (10,18 млн) и General Motors (GM; 10,01 млн).
В 2011-2015 гг. Renault-Nissan продавала по 8-8,5 млн автомобилей в год. Значительно нарастить продажи помогло приобретение контроля над компанией Mitsubishi Motors за $2,3 млрд в октябре 2016 г. В результате продажи Renault-Nissan в 2016 г. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом и концерн стал одним из немногих глобальных игроков, сумевших превзойти средний показатель темпов роста по всей отрасли, составивший 5,5% за тот же период. В 2016 г. в мире было продано более 87,6 млн легковых автомобилей, из них на четверку крупнейших автопроизводителей приходится 46,1%. Этот показатель в последние годы снижается.
ИПОТЕКА СМОТРИТ ВНИЗ
С отменой господдержки ипотеки банки стали снижать ставки по кредитам и на новостройки, и на готовое жилье. С начала года ипотека в них подешевела на 0,25-0,75 п. п. до 11,5-12,5% годовых
Начало года - традиционно мертвый сезон для ипотечных банков, но на этот раз ситуация осложнилась завершением в конце 2016 г. госпрограммы субсидирования ипотеки. Из-за ее окончания ставки жилищных кредитов на новостройки, по подсчетам аналитического центра АИЖК, взлетели с 10,9-12% до 12,25-13,75% годовых. "Те, кто планировал взять ипотеку, сделали это в конце прошлого года по программе господдержки, а теперь наблюдается ощутимое падение количества заявок на нее", - рассказывают банкиры.
Чтобы поддержать выдачу, банки принялись массово снижать ставки по кредитам на строящееся, а заодно и на готовое жилье.
ЖИТЕЛЯМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ
ОБ ИМИТАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МОСКВЕ
Главной городской проблемой в Москве сейчас является имитация публичных слушаний. Чуть ли не каждый день в ленте можно видеть сообщения о том, что очередные публичные слушания были сымитированы с применением массовки с сайта "массовки.ру", административного ресурса в виде работников ГБУ "Жилищник" и учителей или же даже вовсе организованы под ключ застройщиком. Что жителей опять не пустили на публичные слушания, а если и пустили, то не дали им слово, а давали слово только заранее заготовленным и запущенным в зал подсадным выступающим.
На имитацию публичных слушаний тратится огромное количество усилий, средств, ресурсов. При этом если мы возьмем, наверное, самые значимые для города публичные слушания 2016 и 2017 гг. - по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Москвы - и посмотрим, например, на реакцию прессы на этот важнейший документ и важнейшее событие в жизни города, то обнаружим, что оно фактически прошло мимо прессы.
Имитация слушаний - это скорее побочный проект бюрократического рвения. Но если грамотно оповещать жителей, но на слушания можно собрать тысячи людей.
Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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