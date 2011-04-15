Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 февраля 2017 года



ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В СОФТ-РЕЖИМЕ

IT-КОМПАНИИ ПРОСЯТ У ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭКСПОРТНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ



Российские разработчики программного обеспечения просят правительство ослабить валютный контроль. Предполагается, что такая мера поддержит экспорт отечественного софта, после того как геополитические проблемы уже заставили компании переориентироваться с ключевого для них рынка США. Объем экспорта российского ПО оценивается в $7 млрд в год, но, по версии участников рынка, его развитие сдерживает необходимость предоставлять многочисленные документы, включая договоры с отсутствующей у иностранных клиентов "синей печатью".





МОЛОКО РЕЖУТ ПО СЫРОМУ

ПЕРЕРАБОТЧИКИ ОЖИДАЮТ ПЕРЕБОЕВ С ПОСТАВКАМИ



Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию. Такие опасения они связывают с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья.





ВЗНОСЫ ДВОЙНОЙ КОДИРОВКИ

ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ЗАПУТАЛИСЬ В ДОКУМЕНТАХ



Банки столкнулись со сложностями при проведении платежей во внебюджетные фонды. С этого года такие перечисления администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС), и ее новые документы пришли в противоречие с правилами ЦБ и Минфина. Сейчас чиновники уже в целом избавились от разночтений, а в ФНС обещают автоматически перекодировать некорректную информацию. Но в январе и начале февраля банки оформили сотни тысяч платежек, средства по которым рискуют не дойти по назначению.





SHELL НАЧАЛА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ В РОССИИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГАЗ МЕШАЕТ ПАРТНЕРСТВУ С "ГАЗПРОМОМ"



Как и предполагал "Ъ", "Газпром" просил правительство частично освободить его от регулирования внутренних цен на газ ради двух проектов с Shell - "Балтийского СПГ" и третей очереди СПГ-завода на Сахалине. "Газпром" и Shell планируют привязать стоимость сырья для них к мировым ценам на углеводороды. По мнению аналитиков, использование такой практики, позволяющей партнерам разделить риски, может активизировать дискуссию о либерализации газового рынка в России.





В SAMSUNG ОЦЕНИЛИ ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

ИНЦИДЕНТЫ С GALAXY NOTE 7 ПОВЛИЯЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ



Глобальный отзыв проблемных смартфонов Galaxy Note 7 изменил потребительское настроение, но не привел к существенному ухудшению восприятия бренда Samsung, показал опрос TNS и Ipsos. В России выросла узнаваемость бренда и увеличилось число респондентов, испытывающих гордость от обладания его устройствами. При этом снизилось число тех, кто предпочитает Samsung его основным конкурентам.





ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ ТРИ ГОДА ЖДУТ

НОВАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОЯВИТСЯ НЕ РАНЬШЕ 2019 ГОДА



В 2016 году ЦБ так и не решил проблему подачи эмиссионной документации на регистрацию в электронном виде. Это следует из опубликованного на днях на сайте регулятора отчета об оценке фактического воздействия реализованных предложений в области эмиссии и листинга. Возможно, Банк России пойдет по пути перевода таких документов на новый формат электронных документов, однако это может произойти не раньше чем через два года.





МАКСИМ БЛАЖКО ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ К СБЕРБАНКУ

ОН ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ ПЕРЕДАЧУ СВОИХ ДОЛГОВ



Экс-совладелец "Дон-Строя" Максим Блажко рискует лишиться почти всей оставшейся у него недвижимости. Сбербанк переуступил задолженность бизнесмена кипрской Riverstretch Trading & Investments Ltd. Девелопер начал оспаривать в суде эту сделку, но судя по всему, Riverstretch намерена действовать решительно.





ЗА АЭРОПОРТЫ МОСКВЫ ЗАПЛАТЯТ АВИАКОМПАНИИ

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ ЗАЛОЖАТ В ТАРИФ



Как выяснил "Ъ", правительство определилось с источником инвестиций в инфраструктуру аэропортов Московского авиаузла (МАУ). В концессионные соглашения планируется вписать инвестсоставляющую в сборе за взлетно-посадочные операции (ВПО). Аэропорты поддерживают это предложение, но рост тарифов вызывает беспокойство авиакомпаний, так как через МАУ проходит 75% пассажиропотока РФ.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.02.2017