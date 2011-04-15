Парламент Венесуэлы выступил против продажи доли Petromonagas компании "Роснефть"

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию против продажи акций PetroMonagas компании "Роснефть". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Венесуэлы.



В парламенте считают, что сделка между Роснефтью и PDVSA по продаже акций PetroMonagas нарушает конституцию страны, поскольку реализация государственных активов может осуществляться только при одобрении парламента.



Также депутаты считают, что сумма сделки между Роснефтью и PDVSA - $500 млн - является заниженной.



PetroMonagas - совместное предприятие венесуэльской PDVSA и НК "Роснефть". PetroMonagas добывает более 130 тыс. баррелей сверхтяжелой нефти в сутки.



Роснефть приобрела дополнительные 23.3% PetroMonagas в 2016 году, увеличив свою долю в данной компании до 40%.



"Компания приобрела у PDVSA дополнительные 23.33% в СП PetroMonagas за $500 млн, увеличив свою долю до 40%, в счет долгосрочного аванса, выданного компанией в адрес PDVSA в феврале 2016 года в сумме $500 млн (39 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления аванса) в рамках контракта на поставку нефти, положения которого предусматривали возможность исполнения PDVSA своих обязательств по полученной от компании предоплате как поставками товара, так и передачей акций", - говорилось в отчете Роснефти.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"