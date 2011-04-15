Банк "Нефтяной альянс" ввёл ограничения на операции по вкладам и переводам физлиц

Банк "Нефтяной альянс" ввёл ограничения на операции по пополнению и выдаче вкладов, а также платежи и переводы физических лиц. Ограничение распространяется на все регионы присутствия банка, сообщает RNS.



"Вам надо приехать, написать заявление, мы вас запишем в очередь, 3–4 дня будет рассматривать руководство, сейчас есть проблемы с выдачей денежных средств", — сказала сотрудница, отвечая на вопрос, можно ли досрочно снять вклад. Она подчеркнула, что пополнение депозитов пока также приостановлено.



По словам оператора, банк ограничил платежи и переводы физических лиц: "Частично уходят платежи только юридических лиц". Это касается всех дополнительных офисов, по данным на сайте банка, они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Смоленске, Курске, Владимире, Екатеринбурге и Мурманске.



ПАО КБ "Нефтяной Альянс" (Москва, ИНН 7744002275) образовано в 1994 году и специализируется на кредитовании юридических лиц. Банк имеет 5 отделений в Москве, филиал в Санкт-Петербурге, операционные офисы в Смоленске, Владимире и Курске и кредитно-кассовый офис в Екатеринбурге. Уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 900 млн руб. На 01.09.16 величина активов банка по РСБУ составила 11.7 млрд руб., величина собственных средств - 2 млрд руб., убыток после налогообложения за первое полугодие 2016 года составил 389.9 млн руб.



"AK&M" от 10.02.2017