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10/02/2017
11:25

Ингосстрах застраховал транспорт ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" на 50.6 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" застраховало транспорт ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" на 50.6 млн руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Полис покрывает риски угона и ущерба. Срок действия договора - по 31 декабря 2017 года.

Страховщик был выбран по результатам открытого конкурса на оказание услуг по страхованию транспортных средств (КАСКО), в котором приняли участие еще четыре страховые компании федерального уровня. При выборе победителя клиент учитывал квалификацию участников закупки, в том числе количество урегулированных страховых случаев и размер выплат по КАСКО за 2015 год.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 10.02.2017
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