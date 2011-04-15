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10/02/2017
11:58

Кабмин создаёт каталог товаров, работ и услуг для госзакупок

Правительство РФ утвердило правила формирования каталога товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Каталог будет содержать описания товаров, работ, услуг, систематизированные по кодам, соответствующим Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

Кабмин полагает, что создание каталога будет способствовать повышению прозрачности госзакупок, снижению коррупционных рисков за счёт введения единообразных наименований товаров, работ, услуг, снижению издержек заказчиков за счёт стандартизации подходов к описанию объектов закупок.


"AK&M" от 10.02.2017
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