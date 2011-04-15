Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии c законом, бесплатная приватизация жилья в России, срок которой истекает по действующему законодательству 1 марта 2017 года, будет бессрочной.



Напомним, в РФ сроки бесплатной приватизации жилья продлевались шесть раз.



Ранее профильный комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал депутатам принять законопроект о продлении сроков приватизации жилья для отдельных категорий граждан. Проект закона предлагал продлить до 1 января 2020 года срок бесплатной приватизации жилых помещений для жителей Крыма ; граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения.





"AK&M" от 10.02.2017