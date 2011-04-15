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10/02/2017
15:01

ЕвроХим приобрёл контрольный пакет акций Fertilizantes Tocantins

Группа "Еврохим" в сентябре 2016 года подписала договор купли-продажи на приобретение контрольного пакета акций Fertilizantes Tocantins, ведущей компании по дистрибуции минеральных удобрений в Бразилии. Об этом говорится в отчёте Еврохима.

В соответствии с договором, группа приобрела 50% капитала компании плюс одна акция и получила пут и колл опцион со сроком погашения в 2022 года на оставшиеся 50% капитала минус одна акция.

С учётом всех определений и условий данного договора, было применено суждение, что все риски и выгоды, связанные с приобретением 100% капитала, перешли к Группе, таким образом, доля неконтролирующих акционеров не была признана и операция была учтена как приобретение 100% капитала компании Fertilizantes Tocantins.

Общая сумма приобретения за 100% капитала включала $93.195 млн, уплаченные денежными средствами в сентябре 2016 года, $9.9 млн, уплаченные денежными средствами в декабре 2016 года и обязательство, возникшее в результате опциона пут и колл, в размере $101.5 млн.

МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.

Консолидированная выручка ЕвроХима по МСФО в 2015 году уменьшилась на 11% до $4.54 млрд. Показатель EBITDA вырос на 4.6% до $1.58 млрд.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МХК "ЕвроХим" в 2015 году по РСБУ упала на 34% до 32.5 млрд руб. с 52.5 млрд руб. годом ранее. Выручка ЕвроХима увеличилась до 3.6 млрд руб. с 2.127 млрд руб.

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