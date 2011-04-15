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10/02/2017
15:05

ВТБ Страхование передаёт портфель по ОСАГО в страховую компанию ВСК

ВТБ Страхование передаёт портфель по ОСАГО в страховую компанию ВСК. Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

На данном этапе развития ОСАГО не является приоритетным направлением развития бизнеса ВТБ Страхования, компания последовательно сокращала присутствие в данном сегменте в течение последних двух лет. Ввиду этого и продолжающейся неопределенности на рынке ОСАГО компания приняла решение добровольно отказаться от лицензии на ОСАГО и прекратить работать в данном сегменте автострахования, сконцентрировавшись на других направлениях бизнеса, в которых традиционно занимает лидирующие позиции. При этом компания планирует продолжить дальнейшую работу в сегменте КАСКО, подчеркивается в сообщении.

ВСК является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО - по итогам 2016 года занимает 4-е место с долей рынка 8.6%.

ВТБ Страхование основано в 2000 году и входит в международную финансовую группу ВТБ. Собственные средства ВТБ Страхование составляют 11.8 млрд руб. Филиалы и офисы продаж компании работают в 95 крупнейших городах России. Страховщик входит в десятку крупнейших участников рынка.

ВСК - общероссийская универсальная страховая компания, реализует более 100 видов современных страховых услуг. Компания имеет разветвленную региональную сеть, более 840 филиалов и отделений в основных административных и промышленных центрах России.

"AK&M" от 10.02.2017
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