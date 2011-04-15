ВВП РФ, очищенный от сезонности, во II квартале может составить 0.5-0.6%

Экономическая активность показывает все более уверенную положительную динамику. Пересмотренные Росстатом данные по ВВП, а также краткосрочные макроэкономические показатели и опросные данные говорят о превосходящем ожидания росте экономики. Об этом говорится в бюллетене Банка России.



Согласно обновленным оценкам Департамента исследований и прогнозирования Банка России, рост ВВП во II квартале может ускориться до 0.5-0.6% (квартал к кварталу с устранением сезонности). На существенное улучшение экономической динамики указывают январские индексы деловой активности PMI, которые зафиксировали максимальное за последние почти шесть лет улучшение рыночной конъюнктуры.



Инфляция продолжает замедление в соответствии с прогнозом Банка России, получая поддержку, в том числе от укрепления рубля. Снижение ожиданий финансовых аналитиков по росту цен в конце 2017 года говорит о продолжающемся росте доверия к антиинфляционной политике Банка России. Тем не менее, инфляционное давление пока остается на повышенном уровне, отмечают авторы бюллетеня.





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