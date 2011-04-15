Грузооборот морских портов России в январе увеличился на 12.7% до 59.6 млн

Грузооборот морских портов России в январе 2017 года увеличился на 12.7% до 59.6 млн т по сравнению с январём 2016 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.



Объём перевалки сухогрузов составил 25 млн т (+14.9%), в том числе: угля - 10.2 млн т (+19.7%), грузов в контейнерах - 3.5 млн т (+16.4%), зерна - 2.5 млн т (+33.6%), чёрных металлов - 2.3 млн т (+8.6%), минеральных удобрений - 1.4 млн т (+6.8%), лесных грузов - 400 тыс. т (+1.1%), накатных грузов - 300 тыс. т (+80%), металлолома - 300 тыс. т (+23.1%).



В то же время перевалка грузов на паромах снизилась на 0.7% до 1.6 млн т, руды - на 40.6% до 400 тыс. т, тарно-штучных грузов - на 26.8% до 200 тыс. т.



Объём перевалки наливных грузов увеличился на 11.2% до 34.7 млн т, в том числе сырой нефти - до 19.9 млн т (+9.1%), нефтепродуктов - до 13.1 млн т (+14%), сжиженного газа - до 1.3 млн т (+7.5%).



Экспортных грузов в прошлом месяце было обработано 47.4 млн т (+10.2%), импортных - 2.4 млн т (+10.6%), транзитных - 4.3 млн т (+3.2%), каботажных - 5.5 млн т (+60%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 4.1 млн т грузов, что на 44.3% больше аналогичного показателя 2016 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 12.2% до 20.6 млн т.



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 19.7 млн т (+12.2%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 300 тыс. т грузов (снижение в 2 раза). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 10.2% до 14.9 млн т.









"AK&M" от 10.02.2017