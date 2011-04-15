Reckitt подтвердила сделку по покупке производителя молочных смесей за $17.9 млрд

Компания Reckitt Benckiser, британский производитель линейки обезболивающих средств "Нурофен" и презервативов Durex, подтвердила подготовку сделки по приобретению американского производителя смесей для детского питания Mead Johnson. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Цена предложения составит $90 за акцию, с оплатой денежными средствами.



Общая стоимость сделки, по словам Reckitt, составит $17.9 млрд, включая сумму чистой задолженности Mead Johnson. Сам актив без учёта долга оценён в $16.6 млрд.



Основной бренд, принадлежащий компании Mead Johnson, на который приходится до 80% её выручки за 2015 год - Enfa, под которым реализуются детские молочные смеси.



Генеральный директор Reckitt Ракеш Капур, охарактеризовал сделку как "решение в пользу матерей" и "важную веху в развитии бизнеса". Приобретение Mead Johnson существенно усилит позиции компании на развивающихся рынках; так, Китай станет вторым по величине рынком объединённой компании.



Предполагается, что в первый год после завершения сделки доходы компании вырастут, а через три года удвоятся.



Завершение приобретения ожидается в сентябре. По словам Р.Капура, он рассчитывает на одобрение сделки акционерами Reckitt.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"