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10/02/2017
16:54

Кабмин изменил подход к тарифообразованию в теплоснабжении

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменит подход к тарифообразованию в теплоснабжении. Об этом говорится в сообщении ФАС России.

Изменения направлены на совершенствование механизма использования экономии средств, заложенных в тариф, привлечения инвестиций, перехода на более экономичные и эффективные виды топлива без увеличения тарифа.

Разработчиком документа стала антимонопольная служба. Как отметил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев, постановление содержит принцип "тариф в обмен на инвестиции".

"Одна из мер - это сохранение у теплоснабжающих организаций экономии средств. Эта экономия образуется в результате смены вида топлива, - продолжил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. - До внесения изменений организации не всегда были заинтересованы перевести источник тепловой энергии на другой, зачастую на более дешевый, вид топлива, так как при расчёте экономии разница в итоговой стоимости топлива не учитывалась".

"Принятые изменения позволят организациями сохранять сэкономленные денежные средства в течение 5 лет, что будет стимулировать их к переходу на другие виды топлива, поиску возможностей снижения издержек и, в конечном счете, к повышению эффективности. По нашему мнению, в будущем такие меры положительно скажутся на тарифах для потребителей", - добавил начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин.


"AK&M" от 10.02.2017
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