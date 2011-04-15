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10/02/2017
16:56

Williams Partners обменяется активами с Western Gas Partners

Компания Williams Partners L.P. договорилась с Western Gas Partners, LP и её аффилированными лицами о сделке по обмену активами. Об этом говорится в сообщении Williams Partners.

В рамках сделки Williams Partners приобретёт у Western Gas 33.75% долю в газосборных системах Rome и Liberty проекта Marcellus Shale в США, по которым компания осуществляет операторские функции, а также денежные средства в сумме $155 млн. В результате сделки доля Williams Partners в системах Rome и Liberty (суммарная мощность около 45 млн кубометров в сутки) вырастет до 67.5%.

В свою очередь, Western Gas и её аффилированные структуры приобретут у Williams Partners 50% долю участия в газосборной системе Delaware Basin JV Gathering, где операторские функции принадлежат уже Western Gas.

Кроме того, Williams Partners заключила отдельное соглашение с компанией Anadarko Petroleum Corporation о продаже ей своей 33.33% доли в газоперерабатывающем заводе Ranch Westex за $45 млн с оплатой денежными средствами.

Обе сделки предположительно завершатся в конце I - начале II квартала 2017 года. Для завершения необходимо выполнение ряда условий.

Williams Partners - ведущая, высококапитализированная компания, специализирующаяся в отрасли природного газа. Компания работает на всех этапах цепочки создания стоимости, включая сбор, переработку и транспортировку природного газа и газового конденсата, производство нефтехимической продукции, этилена, пропилена и другой продукции.

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