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10/02/2017
17:08

А.Михайлов и гендиректор корпорации ГРИНН подписали новое соглашение о сотрудничестве

Губернатор Курской области Александр Михайлов и гендиректор корпорации "ГРИНН" Николай Грешилов подписали новое соглашение о сотрудничестве на 2017-2020 годы. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.

Соглашение предусматривает вложение в сферу потребительского рынка 5 млрд руб. инвестиций, создание 1.5 тыс. новых рабочих мест.

Первое соглашение о сотрудничестве администрация области и корпорация "ГРИНН" заключили в 2010 году. За это время в экономику региона инвестировано 15 млрд руб.

Глава региона сегодня, 10 февраля, принял участие в церемонии полного ввода в эксплуатацию в Курске крупнейшего в Черноземье многофункционального комплекса "МегаГРИНН". Общая площадь нового комплекса превышает 235 тыс. кв. м, объем вложенных инвестиций - 12.5 млрд руб., создано 3.5 тыс. новых рабочих мест.


"AK&M" от 10.02.2017
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