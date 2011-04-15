А.Михайлов и гендиректор корпорации ГРИНН подписали новое соглашение о сотрудничестве

Губернатор Курской области Александр Михайлов и гендиректор корпорации "ГРИНН" Николай Грешилов подписали новое соглашение о сотрудничестве на 2017-2020 годы. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Соглашение предусматривает вложение в сферу потребительского рынка 5 млрд руб. инвестиций, создание 1.5 тыс. новых рабочих мест.



Первое соглашение о сотрудничестве администрация области и корпорация "ГРИНН" заключили в 2010 году. За это время в экономику региона инвестировано 15 млрд руб.



Глава региона сегодня, 10 февраля, принял участие в церемонии полного ввода в эксплуатацию в Курске крупнейшего в Черноземье многофункционального комплекса "МегаГРИНН". Общая площадь нового комплекса превышает 235 тыс. кв. м, объем вложенных инвестиций - 12.5 млрд руб., создано 3.5 тыс. новых рабочих мест.





"AK&M" от 10.02.2017