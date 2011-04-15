ФАС восстановила режим госрегулирования цен на космическую связь

Комиссия ФАС России завершила рассмотрение дела в отношении оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь", и признала предприятие нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Комиссией ФАС были рассмотрены договорные отношения между ФГУП "Космическая связь" и потребителями услуг связи в период с 2013 по 2016 годы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.



Установлено, что "Космическая связь" оказывает ФГУП "РТРС" услуги для целей трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. В ходе рассмотрения дела также было выявлено, что вещатели общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, выполняя обязанность по обеспечению их распространения на территории проживания населения РФ, получают услуги связи напрямую у ФГУП "Космическая связь".



В соответствии с законодательством, государственному регулированию подлежат тарифы на услуги, оказываемые оператором связи оператору связи, осуществляющему трансляцию (ФГУП "РТРС"), в том числе услуги по доставке сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов до радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи сигнала в эфир, с использованием средств связи (космического и наземного сегментов) ФГУП "Космическая связь". При этом законодательством предусмотрена возможность установления тарифов как на космическую группировку, так и на отдельные спутники.



Требований по государственному регулированию тарифов на услуги, оказываемые ФГУП "Космическая связь" вещателям, действующим законодательством не установлено.



В связи с этим, при заключении договоров между ФГУП "Космическая связь" и ФГУП "РТРС" формирование цены договора на услуги, оказываемые "Космической связью", должно осуществляться по тарифам на регулируемые услуги связи, утвержденным регулирующим органом, подчеркивает ФАС.



Также было выявлено, что с обновлением космической группировки и использованием при оказании услуг связи новых спутников, ФГУП "Космическая связь" не обращалось за установлением тарифов, но услуги оказывало.



По результатам работы Комиссии ФАС было выявлено, что действия "Космическая связь" нарушают установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.



"AK&M" от 10.02.2017