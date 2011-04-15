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10/02/2017
19:02

В выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций московского метро

В выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций московского метро. Об этом говорится в сообщении метрополитена.

С 22:00 пятницы, 10 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 13 февраля, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра).

С 00:00 субботы, 11 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 13 февраля, будет закрыт северный вестибюль станции "Сходненская" (со стороны первого вагона из центра).

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

Кроме этого, на станции "Ясенево" до 10 февраля (включительно) северный вестибюль (со стороны последнего вагона из центра) будет закрываться ежедневно с 22:00 MSK, с 11 по 18 февраля в таком же режиме будет работать южный вестибюль (со стороны первого вагона из центра).

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щёлковская", "Китай-город".


"AK&M" от 10.02.2017
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