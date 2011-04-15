Дайджест газеты "Ведомости" от 13 февраля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 февраля 2017 года.







МОСКВА ЗАМЕНИЛА НЕФТЬ ДЕНЬГАМИ



Москва полностью компенсировала потерю нефтегазовых налогов - во многом за счет налогов финансовых компаний. Доходы города в 2016 г. - рекордные: 1,85 трлн руб.



Департамент финансов Москвы опубликовал предварительные данные об исполнении бюджета в 2016 г. По сравнению с 2015 г. доходы выросли на 11% до 1,852 трлн руб., а расходы - на 14% до 1,736 трлн. Доходы превысили и наши ожидания, и бюджетные проектировки (Москва планировала получить 1,666 млрд руб.), удивлена аналитик S&P Екатерина Ермоленко.



Ермоленко объясняет такой рост доходов увеличением поступлений от налога на прибыль до 572 млрд руб. (на 18%). По ее словам, прирост налога на прибыль произошел в основном за счет финансового сектора. По данным с сайта правительства Москвы, в 2015 г. финансовый сектор принес 68,75 млрд руб. налога на прибыль, а в 2016 г. - 141,41 млрд руб.





17 МГНОВЕНИЙ ПРЕМЬЕРЫ



Голливуд добивается от кинотеатров согласия на показ новых фильмов в сети уже через 17 дней после выхода. От пиратства страдает вся киноиндустрия, и студии готовы компенсировать потери.



Американская студия Warner Bros. готова предоставить доступ к своим фильмам в интернете уже через 17 дней после их премьеры в кинотеатрах, пишет Variety со ссылкой на источники, близкие к компании. Сейчас интернет-пользователи и зрители платных телеканалов могут увидеть голливудскую премьеру в среднем не раньше чем через 90 дней после начала проката.



Для студий прокат в кинотеатрах остается основным источником доходов от фильмов. Кинотеатры активно сопротивляются попыткам студий уменьшить окно (срок между выходом картины в кинотеатре и, к примеру, в сети).





5% ОТ ПРОХОРОВА



"Онэксим" может продать 5% UC Rusal уже в ближайшие дни. Спрос на акции высокий, отмечают эксперты: группа Михаила Прохорова могла бы продать и больший пакет.



Часть принадлежащих "Онэксиму" Михаила Прохорова акций UC Rusal - 5% из 17,02% - со дня на день может быть продана на Гонконгской бирже, рассказали "Ведомостям" три человека, близких к разным акционерам UC Rusal. Акции будут проданы по процедуре ускоренного размещения (ABB), знают они. Роуд-шоу в Азии проходило на прошлой неделе, уточняют трейдер и управляющий портфелем в инвестфонде. Если к воскресенью удалось найти покупателей на весь пакет, то о сделке будет объявлено уже в понедельник, уверен один из них.





ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ



Идея платных дорог верная, только администрирование хромает.

"За 13 лет, что я веду колонку в "Ведомостях", мне доводилось писать непопулярные вещи. Бывает, я получаю "письма ненависти" и - гораздо чаще - просто негативные отзывы от знакомых или незнакомых людей на интернет-форумах, в социальных сетях или даже в прессе. Но ничто написанное за 13 лет не вызвало такой массово негативной реакции, как колонка о том, что введение платных парковок в центре Москвы - правильное и нужное дело. Конечно, негативная реакция широкой общественности - еще не повод менять позицию. Это лишь повод лишний раз перепроверить свою логику. А она правильная - превращение всего центра в зону платной парковки повышает эффективность, заставляя тех, кто не готов платить, не ездить туда или перемещаться на общественном транспорте".





НЕФТЬ УТЕКАЕТ С РЫНКА



Страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 90% в январе. Саудовская Аравия и Россия даже перевыполнили свои планы.



Предложение нефти в мире в январе упало почти на 1,5 млн барр. в сутки до 96,4 млн барр. в сутки. Страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн барр. до 32,06 млн барр., выполнив обязательства по снижению на 90%, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Некоторые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, даже перевыполнили свои планы.





SAMSUNG НАДЕЕТСЯ НА S8



Новый флагман Samsung Galaxy S8 призван заставить пользователей забыть провал Note 7. У него не будет кнопки Home, зато появится виртуальный помощник.



Готовя к выпуску новую флагманскую модель смартфона, Samsung Electronics рассчитывает, что ее более строгий дизайн и новые функции сгладят неприятное впечатление от скандального отзыва из продажи Galaxy Note 7. В модели S8, как ожидается, на передней панели не будет кнопки Home, а функциональность пополнится виртуальным помощником Bixby, напоминающим систему Siri в продуктах Apple.



По словам источников, близких к Samsung, сканер отпечатков пальца, используемый для разблокирования смартфона, в Galaxy S8 будет перемещен на заднюю панель. Впрочем, как предупреждают собеседники, до выхода новинки остается около двух месяцев и ее параметры еще могут быть изменены. Линейка S8 будет представлена устройствами двух размеров.





ЮВЕЛИРНОЕ БАНКРОТСТВО



Основатели крупной розничной ювелирной сети "Яшма золото" официально признаны банкротами. Бизнесмены, чьи структуры задолжали кредиторам более 30 млрд руб.,не смогли выплатить контрагентам 1 млн руб.



Арбитражный суд Воронежской области в начале февраля объявил, что основатели ювелирной сети "Яшма золото" Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян - банкроты. История несостоятельности бизнесменов, чья розничная сеть до сих пор входит в десятку крупнейших, развивалась одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные "Яшма золоту" кредиты, а весной 2016 г. ювелирные фирмы ООО "Стиль голд" и ООО "Бирюза" попросили суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными, поскольку каждый из них задолжал истцу по 950 000 руб.





"Я ДУМАЛ, ГРЕЦИЯ МОЖЕТ И ДОЛЖНА ЖИТЬ ЛУЧШЕ"



Противники Андреаса Георгиу, возглавлявшего независимое от правительства Греческое статистическое управление, обвиняют его в манипуляциях в пользу Евросоюза и МВФ. Теперь он отбивается в судах за правильно, по его словам, сделанную работу.



Режим бюджетной экономии дается Греции нелегко, и вновь возникают вопросы, сможет ли страна выполнить условия программы международной финансовой помощи. Некоторые высокопоставленные чиновники в Афинах нашли, кого можно обвинить в своих бедах, - специалиста по статистике из американской глубинки.



В 2010 г. работавший в МВФ Андреас Георгиу вернулся на родину из штата Мэриленд, чтобы стать первым руководителем вновь созданного независимого статистического ведомства Греции. До этого, в течение долгих лет перед долговым кризисом, власти страны манипулировали статистическими данными, скрывая истинные размеры бюджетного дефицита, растраты и расходы на поддержку компаний, порой связанных с чиновниками. Европейская комиссия впоследствии подтвердила, что Георгиу исправил все неточности и представил полную картину масштабов дефицита. Его недоброжелатели, напротив, утверждают, что он манипулировал цифрами.





"АВТОВАЗ" УВОЗИТ ДОЛГ



"АвтоВАЗ" снизил в 2016 г. убыток на 40% и готовит вторую допэмиссию акций в пользу СП "Ростеха" и Renault-Nissan - на этот раз на 95 млрд руб.



"АвтоВАЗ" может разместить по закрытой подписке 9,25 млрд обыкновенных акций по 10,3 руб. - в общей сложности на 95,3 млрд руб., следует из сообщения компании, опубликованного в пятницу. "Круг потенциальных приобретателей" - Alliance Rostec Auto B.V. (нидерландское СП "Ростеха" и альянса Renault-Nissan), которому принадлежит 64,6% капитала "АвтоВАЗа". Предложенные советом директоров "АвтоВАЗа" параметры допэмиссии утвердит внеочередное собрание акционеров 15 марта.



"Эти предложения должны позволить перейти к новому этапу рекапитализации "АвтоВАЗа", продолжая начатое в декабре", - сказал представитель Renault, отказавшись от дальнейших комментариев. Renault-Nissan и "Ростех" помогают "АвтоВАЗу", получившему в 2015 г. рекордные 73,9 млрд руб. убытка по МСФО.





"РОСНЕФТИ" НЕВЫГОДЕН ЮКОС



Или продажа, или консервация - "Роснефть" задумалась о будущем НПЗ с низкой рентабельностью, говорят близкие к компании люди. "Роснефть" это опровергает.



Налоговый маневр изменил экономику НПЗ: маржинальность снизилась с 6,3% в 2014 г. до 1,8% в 2015 г., пишет Vygon Consulting. В России на начало 2016 г. индекс Нельсона, показатель качества нефтепереработки, только у двух НПЗ превышал 8 (средний для Европы), а в среднем составлял 5,26. Маржа среднего российского НПЗ, если его переместить в Европу, будет отрицательной или близкой к нулю, пишет Vygon Consulting."Роснефть" рассматривает возможность продажи четырех НПЗ, рассказывают "Ведомостям" чиновник, а также сотрудник нефтедобывающей компании.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.02.2017