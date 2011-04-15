Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 февраля 2017 года



ВЗЫСКАНИЕ НЕ ВЫБИВАЕТСЯ ИЗ ТРЕНДА

РЯДЫ КРИМИНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПОКИДАЮТ ТОЛЬКО МЕЛКИЕ ХУЛИГАНЫ



За 2016 год число жалоб на взыскателей долгов выросло на 37%, превысив 4 тыс. Доля действий с криминальной составляющей при этом снизилась почти вдвое. Однако о решении проблемы речь не идет: прекращена деятельность мелких хулиганов, но не серьезных группировок - называть их вслух опасаются даже коллеги.





МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ РИСКОВ

ЕАЭС ГОТОВИТ СОЗДАНИЕ НАДСТРАНОВОГО ПЕРЕСТРАХОВЩИКА



Как стало известно "Ъ", в ЕАЭС готовится создание общей перестраховочной емкости для стран содружества - госкомпании или "трансграничной компании в виде частно-государственного партнерства", с которой страховые компании смогут разделить часть принятых на себя рисков. Участники российского рынка скептически относятся к идее надстранового перестраховщика и предлагают участникам ЕАЭС смягчить национальные требования - чтобы перестрахованием рисков ЕАЭС могла заняться Россия.





ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕРЯЕТ ИММУНИТЕТ К ВИЧ



Правительство может пересмотреть правила въезда в РФ инфицированных иностранцев



Как стало известно "Ъ", вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Сейчас им разрешены въезд и пребывание в Россию, только если их близкие родственники являются гражданами РФ. Поручение вице-премьера появилось после того, как из разработанного Минздравом РФ проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ исчез пункт о возможном снятии таких ограничений, что было сделано по настоянию Минфина и Минэкономики. Госпожа Голодец также поручила проработать вопрос по оказанию медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам на территории РФ.





У ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПРОРЕЗАЕТСЯ ГОЛОС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВИЭ МОЖЕТ ВОЙТИ В НАБСОВЕТ "СОВЕТА РЫНКА"



Как выяснил "Ъ", "Хевел", СП "Реновы" и "Роснано", предлагает включить представителей возобновляемой энергетики в набсовет "Совета рынка". При этом придется симметрично увеличить число мест в набсовете для покупателей электроэнергии. Мнения участников рынка по поводу идеи разделились. Ряд игроков считают, что для места в руководстве ключевого отраслевого регулятора возобновляемой энергетике нужно сначала увеличить свою долю рынка с нынешних 0,007%. Но другие настаивают, что без участия в управлении отраслью этого просто никогда не произойдет.





ЗОЛОТО "ЯШМЫ" ИЩУТ В США

ВТБ ДОБИВАЕТСЯ АРЕСТА АКТИВОВ СЕМЬИ ИГОРЯ МАВЛЯНОВА



ВТБ, рассчитывая взыскать с совладельца холдинга "Яшма" Игоря Мавлянова более 2 млрд руб., пытается оспорить продажу должником недвижимости в США, включая объекты в Калифорнии и на Манхэттене. Часть активов бизнесмен передал родственникам, что, по мнению госбанка, является попыткой скрыть от кредиторов ликвидные активы. Господин Мавлянов, признанный недавно в России банкротом, утверждает, что кредитор ведет против него "личную войну".





"СВЯТОГОР" РАЗЛОЖИЛИ ПО БАНКАМ

ВТБ И АЛЬФА-БАНК ПОЛУЧИЛИ БИЗНЕС-ЦЕНТР НА "ПАВЕЛЕЦКОЙ"



Крупные банки стали активнее забирать за долги офисную недвижимость. Альфа-банк и ВТБ получили контроль над несколькими зданиями делового центра "Святогор", расположенного возле станции метро "Павелецкая" в центре Москвы. Объекты оцениваются в 4 млрд руб.





ПЕКИН СВЯЖЕТ МОСКВУ С КИЕВОМ

"МОТОР СИЧ" СДЕЛАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ВЕРТОЛЕТА



Как стало известно "Ъ", несмотря на коллапс сотрудничества Киева и Москвы в сфере двигателестроения, украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т. Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин. Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно - консультации на эту тему уже идут.





РОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-КОНТЕНТ ДОСТАВИЛИ КИТАЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ

CHINANETCENTER МОЖЕТ КУПИТЬ 70% "СДН-ВИДЕО"



Как стало известно "Ъ", российский оператор сетей доставки интернет-контента "СДН-видео" заинтересовал стратегического инвестора. Китайская компания ChinaNetCenter готова заплатить 430,5 млн руб. за 70-процентную долю в "СДН-видео" сразу и еще 49 млн руб.- в случае удвоения выручки в 2017 году. В случае сделки из "СДН-видео" полностью выходит венчурный фонд "Лидер-Инновации", управляющий средствами Газпромбанка, "СИБУР Холдинга" и Российской венчурной компании.





"ЛЕГИОНУ" ПОДБИРАЮТ ИМЯ

БИЗНЕС-ЦЕНТР МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ АКЦИОНЕРАМ EVRAZ



Фонд "Инвест АГ", управляющий активами акционеров холдинга Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича, готов выкупить у "Норильского никеля" один из премиальных в Москве бизнес-центров "Легион II". Офисным зданием на Большой Татарской улице интересуются и другие инвесторы, но пока никто из них не предложил назначенную продавцом цену в 7 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.02.2017