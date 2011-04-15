ЕвроХим высвободил из-под залога акции Астраханской нефтегазовой компании

Группа "ЕвроХим" высвободила из-под залога 74.87% акций Астраханской нефтегазовой компании. Об этом говорится в отчёте ЕвроХима.



"В августе 2016 года 74.87% акций АО "Астраханская нефтегазовая компания", заложенных в



качестве обеспечения по банковскому займу материнской компании, были освобождены от залога



после того, как банковский кредит был погашен", - сообщается в отчёте.



АНГК (ИНН 3016032067) основана в 1999 году для разработки правобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения. Получив лицензию на участок с запасами в 220 млрд куб. м газа и 20 млн т нефти, к добыче компания так и не приступила.До 2014 года 74.87% акций АНГК принадлежало Газпромбанку, остальные - Агентству по управлению госимуществом Астраханской области. В феврале 2014 года Еврохим купил 20.1% акций АНГК за 1.34 млрд руб.



В апреле 2015 года Еврохим завершил консолидацию 100% акций Астраханской нефтегазовой компании.



МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.



Консолидированная выручка ЕвроХима по МСФО в 2015 году уменьшилась на 11% до $4.54 млрд. Показатель EBITDA вырос на 4.6% до $1.58 млрд.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МХК "ЕвроХим" в 2015 году по РСБУ упала на 34% до 32.5 млрд руб. с 52.5 млрд руб. годом ранее. Выручка ЕвроХима увеличилась до 3.6 млрд руб. с 2.127 млрд руб.







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