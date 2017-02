Еврохим снизил долю в компании Agrinos AS до 14.52%

Группа "ЕвроХим" снизила долю в компании Agrinos AS до 14.52% с 18.78%. Об этом сообщается в отчёте ЕвроХима по МСФО.



Доля Еврохима в капитале компании изменилась после того, как Agrinos AS завершил конвертацию облигаций.



Напомним, что в январе 2016 года ЕвроХим подписал соглашение о долевом инвестировании с компанией "Agrinos AS", согласно которому группа приобрела 18.78% доли в капитале компании и получила право представительства в совете директоров Agrinos AS.



Компания Agrinos - глобальный лидер в производстве органических удобрений.



МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.



Консолидированная выручка ЕвроХима по МСФО в 2015 году уменьшилась на 11% до $4.54 млрд. Показатель EBITDA вырос на 4.6% до $1.58 млрд.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МХК "ЕвроХим" в 2015 году по РСБУ упала на 34% до 32.5 млрд руб. с 52.5 млрд руб. годом ранее. Выручка ЕвроХима увеличилась до 3.6 млрд руб. с 2.127 млрд руб.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"