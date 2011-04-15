Газпром увеличит уставный капитал Nord Stream 2 AG на 1.425 млрд евро

Совет директоров Газпрома 9 февраля одобрил приобретение дополнительных акций Nord Stream 2 AG на 1.425 млрд евро. Об этом сообщается в материалах Газпрома.



Всего Газпром выкупит по закрытой подписке 71.25 тыс. дополнительных акций компании Nord Stream 2 AG по цене 20 тысяч евро за одну акцию.



Оплата акций будет произведена в течение 2017 года.

При этом доля Газпрома в уставном капитале компании Nord Stream 2 AG сохранится в размере 100%.



Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Штаб-квартира компании расположена в городе Цуге, Швейцария.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"