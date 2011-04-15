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13/02/2017
11:29

Запасы газа в украинских ПХГ опустились ниже 9 млрд куб. м

Запасы газа в украинских ПХГ сократились до уровня 8.969 млрд куб. м. Об этом сообщает отдел связей с общественностью Укртрансгаза.

По оперативной информации, отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах.

Для покрытия потребностей украинских потребителей используется природный газ, добытый на Украине - 57 млн куб. м в сутки, импортируемый из Европы - 47.8 млн куб. м в сутки, а также накопленный в хранилищах.

Напомним, в январе текущего года из подземных хранилищ Украины было отобрано 2.1 млрд куб. м голубого топлива.


"AK&M" от 13.02.2017
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