ЦБ отмечает участившиеся случаи появления в интернете сайтов-клонов крупных страховых компаний

Банк России отмечает участившиеся случаи появления в интернете сайтов-клонов крупных страховых компаний.



Такие сайты частично или полностью повторяют дизайн и цветовое решение официального сайта страховой компании, при этом адрес сайта-клона незначительно отличается от адреса официального сайта страховой компании.



ЦБ предупреждает - полисы ОСАГО, приобретённые на таких сайтах, недействительны.



Во избежание приобретения на сайте-клоне фальшивого полиса ОСАГО в электронном виде Банк России рекомендует: внимательно проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта; при возникновении сомнений до оплаты страховой премии звонить на горячую линию страховой организации и уточнять все интересующие вопросы.



Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты.



Для заключения договора ОСАГО в электронном виде можно воспользоваться ссылками на официальные сайты страховых компаний, размещёнными на сайте Российского союза автостраховщиков по адресу www.autoins.ru в разделе "Электронный полис ОСАГО".



В интернете также появились сайты с перечнем страховых компаний и возможностью приобретения полиса ОСАГО на этих же сайтах. Электронные полисы ОСАГО, приобретённые на подобных сайтах, недействительны, поскольку, согласно действующему законодательству, договор ОСАГО в электронном виде может быть заключен только на официальном сайте страховой компании.





"AK&M" от 13.02.2017