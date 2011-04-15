Украина подала иск в ВТО против России

Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи. Об этом сообщило Минэкономразвития Украины.



С 1 января 2016 года РФ ввела ограничения транзитного движения автомобильными и железнодорожными путями с территории Украины через территорию России в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 года и до Кыргызской Республики.



"С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38.3% в сравнении с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объёме свыше $0.4 млрд. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов Всемирной организации торговли и безусловно должны быть отменены" - прокомментировала замглавы Минэкономразвития Украины Наталья Микольская.



Минэкономразвития Украины в прошлом году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно упомянутых ограничений. Поскольку российская сторона не приняла мер по отмене ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой, и для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по существу) в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов.



Иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против Российской Федерации за последнее время. Сейчас ведётся сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ.





"AK&M" от 13.02.2017