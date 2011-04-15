ЦБ РФ выявил фиктивные операции в Айманибанке на 3.9 млрд руб.

Временная администрация по управлению ООО КБ "АйМаниБанк" установила низкое качество ссудного портфеля Айманибанка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности, на сумму около 0.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, временной администрацией выявлены операции, направленные на создание видимости обслуживания ссудной задолженности физических лиц, на сумму более 3.9 млрд руб.



По оценке временной администрации, стоимость активов КБ "АйМаниБанк" не превышает 8.2 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 22.3 млрд руб., в том числе перед физическими лицами — 21.3 млрд руб.



Арбитражный суд Москвы 19 января 2017 года принял решение о признании КБ "АйМаниБанк" банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ "АйМаниБанк", Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АйМаниБанка 5 октября 2016 года. Такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Досоздание АйМаниБанком резервов в необходимых объёмах привело к полной утрате собственных средств (капитала).



По величине активов КБ "АйМаниБанк" на 1 сентября 2016 года занимал 150-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 13.02.2017