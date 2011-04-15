ЦБ РФ выявил в Вестинтербанке операции по выводу активов

Временная администрация по управлению ООО "Вестинтербанк" установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, временной администрацией выявлены операции по выводу из банка ликвидных активов и их замены на неликвидное имущество, а также операции по выводу активов из банка путем выдачи участнику банка денежных средств из кассы и путем перевода средств с его текущих счетов в банке на счета в другую кредитную организацию в условиях неплатёжеспособности банка.



По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 150.6 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 536.9 млн руб., в том числе перед физическими лицами — 500 млн руб.



Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Вестинтербанка, Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Вестинтербанка 27 октября 2016 года. В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



По величине активов Вестинтербанк на 1 октября 2016 занимал 489-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 13.02.2017