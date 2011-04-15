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13/02/2017
16:42

ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из Промэнергобанка на 2.4 млрд руб.

Временная администрация по управлению АО "Промэнергобанк" выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заёмщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, временной администрацией установлен факт преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка в период наличия у банка проблем с платёжеспособностью.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1.6 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами, составляющей 2.5 млрд руб., в том числе перед физическими лицами в размере более 2 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промэнергобанка с 5 августа 2016 года.

По величине активов Промэнергобанк на 1 июля 2016 года занимал 364-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 13.02.2017
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