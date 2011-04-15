В РФ объём просроченной задолженности по автокредитам в 2016 году увеличился на 6.7% до 102.4 млрд руб.

Объём просроченной задолженности по автокредитам в 2016 году увеличился на 6.7% до 102.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.



Объём действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1.02 трлн руб., сократившись за год на 6.5%.



Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объёму портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10.1%, увеличившись за год на 1.3 процентного пункта.



Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объёму действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (7.8 п.п.), Ненецком АО (7.6 п.п.) и Тверской области (6.1 п.п.). В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7.4 п.п.), Республика Ингушетия (-3.4 п.п.) и Республика Адыгея (-1.7 п.п.).





"AK&M" от 13.02.2017