Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2017
15:22

В РФ объём просроченной задолженности по автокредитам в 2016 году увеличился на 6.7% до 102.4 млрд руб.

Объём просроченной задолженности по автокредитам в 2016 году увеличился на 6.7% до 102.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Объём действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1.02 трлн руб., сократившись за год на 6.5%.

Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объёму портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10.1%, увеличившись за год на 1.3 процентного пункта.

Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объёму действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (7.8 п.п.), Ненецком АО (7.6 п.п.) и Тверской области (6.1 п.п.). В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7.4 п.п.), Республика Ингушетия (-3.4 п.п.) и Республика Адыгея (-1.7 п.п.).


"AK&M" от 13.02.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100