Группа "Онэксим" размещает не менее 2.5% акций Русала

Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продаёт не менее 2.5% РУСАЛа через ускоренное формирование книги заявок. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на два банковских источника.



В результате продажи акций группа "Онэксим" рассчитывает привлечь от $200 млн.



По словам одного источника, объём размещения может составить от 2.5% до 3.75% акций РУСАЛа. Ожидается, что после сделки free float РУСАЛа составит 12.6-13.8%.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизилась на 59.7% до $616 млн. Выручка уменьшилась на 12.7% до $5.956 млрд. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% до $1.077 млрд.



Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.











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