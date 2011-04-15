В отношении "Оренбургских авиалиний" введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Оренбургской области 9 февраля ввёл процедуру наблюдения в отношении АО "Оренбургские авиалинии" в рамках дела о банкротстве. Об этом говорится в сообщении ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии".



Наблюдение введено сроком до 15 июня 2017 года.

Как сообщалось ранее, 23 января текущего года Аэрофлот предъявил "Оренбургским авиалиниям" три иска о взыскании денежных средств по договорам на общую сумму 12.569 млрд руб. В сообщении подчёркивалось, что неуплата по данным искам может привести к признанию этой авиакомпании банкротом.



АО "Оренбургские авиалинии" (ИНН 5638057840) - российская авиакомпания, базирующаяся в аэропортах Оренбурга и Москвы. Авиакомпания основалась как авиапредприятие в 1932 году, с обслуживания транзитной авиалинии "Москва - Ташкент". Флот авиакомпании включает 2 самолета Боинг 737-400, 20 - Боинг 737-800 и 3 - Боинг 777-200ER. 100% акций "Оренбургских авиалиний" принадлежит ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии".



Пассажиропоток "Оренбургских авиалиний" в 2016 году сократился в 5.8 раза до 491.346 тыс. по сравнению с годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Оренбургские авиалинии" по РСБУ в 2015 году составила 506.396 млн руб. против убытка в 6.547 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.45% до 22.766 млрд руб. с 19.383 млрд руб., убыток от продаж - в 3.22 раза до 1.723 млрд руб. с 535.062 млн руб., прибыль до налогообложения составила 647.453 млн руб. против убытка в 7.807 млрд руб. за 2014 год.













"AK&M" от 13.02.2017