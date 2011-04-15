Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2017
16:13

Уровень газификации Курской области вырос до 81.2%

Предправления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Курской области Александр Михайлов

рассмотрели ход выполнения соглашения о сотрудничестве. Главной темой встречи стал ход газификации региона, говорится в сообщении Газпрома.

Отмечено, что в 2004-2016 годах Газпром построил в Курской области 91 газопровод общей протяженностью около 1.6 тыс. км. На эти цели было направлено 6.8 млрд руб. Совместная работа компании и администрации региона позволила повысить уровень газификации области с 54.2% до 81.2% (в среднем по России - 67.2%).

В настоящее время Газпром ведёт в Курской области сооружение двух газопроводов в Горшеченском и Железногорском районах. В этом году планируется начать строительство еще четырех газопроводов - в Большесолдатском, Глушковском, Конышевском, Кореневском районах. Кроме того, компания планирует проведение проектно-изыскательских работ по сооружению ещё 21 газопровода.

На встрече было также рассмотрено участие Газпрома в развитии спортивной инфраструктуры Курской области. В настоящее время компания продолжает строительство конноспортивной школы в Курске, а также завершает проектирование семи физкультурно-оздоровительных комплексов.

Между Газпромом и администрацией Курской области подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации.

В 2016 году утверждена программа развития газоснабжения и газификации Курской области до 2021 года. В соответствии с документом Газпром планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 530 км, а также две газораспределительные станции. Это создаст условия для газификации 153 населенных пунктов области.

В рамках программы "Газпром - детям" на территории Курской области построено 114 многофункциональных современных спортивных площадок, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Кшенском.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.


"AK&M" от 13.02.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100