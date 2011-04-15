Уровень газификации Курской области вырос до 81.2%

Предправления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Курской области Александр Михайлов



рассмотрели ход выполнения соглашения о сотрудничестве. Главной темой встречи стал ход газификации региона, говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что в 2004-2016 годах Газпром построил в Курской области 91 газопровод общей протяженностью около 1.6 тыс. км. На эти цели было направлено 6.8 млрд руб. Совместная работа компании и администрации региона позволила повысить уровень газификации области с 54.2% до 81.2% (в среднем по России - 67.2%).



В настоящее время Газпром ведёт в Курской области сооружение двух газопроводов в Горшеченском и Железногорском районах. В этом году планируется начать строительство еще четырех газопроводов - в Большесолдатском, Глушковском, Конышевском, Кореневском районах. Кроме того, компания планирует проведение проектно-изыскательских работ по сооружению ещё 21 газопровода.



На встрече было также рассмотрено участие Газпрома в развитии спортивной инфраструктуры Курской области. В настоящее время компания продолжает строительство конноспортивной школы в Курске, а также завершает проектирование семи физкультурно-оздоровительных комплексов.



Между Газпромом и администрацией Курской области подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации.



В 2016 году утверждена программа развития газоснабжения и газификации Курской области до 2021 года. В соответствии с документом Газпром планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 530 км, а также две газораспределительные станции. Это создаст условия для газификации 153 населенных пунктов области.



В рамках программы "Газпром - детям" на территории Курской области построено 114 многофункциональных современных спортивных площадок, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Кшенском.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.





"AK&M" от 13.02.2017