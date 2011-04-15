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13/02/2017
16:44

Доказанные запасы ЛУКОЙЛа по классификации SEC составили 16.4 млрд баррелей

По результатам геологоразведочных работ и пересмотра ранее сделанных оценок ЛУКОЙЛ в 2016 году прирастил 0.7 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов. Об этом говорится в сообщении компании.

Коэффициент восполнения доказанных запасов углеводородов составил 81%, в том числе по нефти - 85%. Данные результаты были достигнуты несмотря на снижение среднегодовой цены на нефть до минимума за последние 13 лет и увеличение налоговой нагрузки.

По состоянию на 31 декабря 2016 года доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) составили 16.4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых 76% приходятся на нефть. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 20 лет.

Увеличение доказанных запасов за счет геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения составило 556 млн баррелей нефтяного эквивалента. Пересмотр ранее сделанных оценок привел к приросту запасов на 117 млн баррелей нефтяного эквивалента, что в основном связано с увеличением доли Компании в запасах по проектам в Узбекистане и Ираке.

Условные ресурсы по категории 3C по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) на 31 декабря 2016 года составили 14.4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 0.5 млрд баррелей в основном за счет каспийского региона. По мере улучшения макроэкономических условий, приближения сроков ввода в разработку, внедрения новых технологий, а также проведения опытно-промышленных работ, объемы нефти и газа, классифицированные как условные ресурсы, могут быть переведены в запасы.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2016 года упала на 37% до 105.392 млрд руб. со 167.779 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации сократилась на 14% до 2.517 трлн руб. с 2.917 трлн руб., показатель EBITDA - на 7% до 381.563 млрд руб. с 417.387 млрд руб. Капитальные затраты компании составили 241.447 млрд руб., свободный денежный поток - 93.406 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2017
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