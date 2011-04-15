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13/02/2017
17:22

В состав СРО НФА принято АИЖК

В состав СРО НФА принято АО "АИЖК". Об этом говорится в сообщении НФА.

Вступление в СРО НФА позволит АИЖК на площадке ассоциации активно взаимодействовать с широким кругом профессиональных участников российского финансового рынка в целях развития рынка ипотечных ценных бумаг.

Общее число организаций - членов НФА на 13 февраля 2017 года составляет 294 участника.

АО "АИЖК" создано в 1997 году по решению Правительства Российской Федерации. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.

Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 21.4% до 9.4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность собственных средств (в годовом выражении) выросла до 9.2% с 8%. Доля операционных расходов в операционных доходах до создания резервов (cost-to-income ratio) снизилась до 21.6% с 32%. Портфель ипотечных активов с начала года увеличился на 2.5 млрд руб., или на 1%.


"AK&M" от 13.02.2017
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