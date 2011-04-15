ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году

ОПЕК улучшила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году до 95.81 млн баррелей в день. Об этом свидетельствует февральский доклад организации.



В соответствии с обновленным прогнозом, спрос на нефть в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 1.19 млн баррелей в сутки.



Коммерческие запасы нефти в декабре 2016 года в странах ОЭСР составили 2.999 млрд баррелей, что на 299 млн баррелей превышает средний уровень запасов за последние 5 лет. Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, с учетом форвардных сделок, покрывают потребности этих стран на протяжении 63/9 дней (примерно 5/5 дней выше, чем средний уровень за последние 5 лет).



По прогнозу ОПЕК, добыча нефти в России в 2017 году составит 11.03 млн баррелей в стуки по сравнению с 11.09 баррелей в сутки в 2016 году. ВВП России в текущем году может увеличиться на 1%, считают в ОПЕК.





"AK&M" от 13.02.2017