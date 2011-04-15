Профицит ликвидности увеличится к концу года, ЦБ

В банковском секторе во второй половине января сформировался структурный профицит ликвидности, который к концу 2017 года возрастет в результате финансирования бюджетного дефицита за счет суверенных фондов. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на комментарий "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".



В то же время в ближайшие месяцы возможен краткосрочный возврат к дефициту ликвидности.



Операции Минфина по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке не окажут значимого влияния на ликвидность банковского сектора и ставки денежного рынка. Формирующиеся при этом временные притоки/оттоки ликвидности ЦБ будет оперативно компенсировать с помощью своих аукционных операций, подчеркивается в сообщении.



В конце января участники долгового рынка, опасаясь возможного ослабления рубля в ожидании операций Минфина, стали прогнозировать более длительное сохранение Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, сдерживало рост их инфляционных ожиданий, которые сохранились на уровне декабря 2016 года.



По итогам января рубль немного укрепился, его волатильность оставалась низкой. Укреплению российской валюты способствовали значительные продажи экспортной выручки и ослабление доллара США на мировом рынке. Данные факторы компенсировали понижательное давление на курс рубля после заявления Минфина России о конвертации дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту.





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