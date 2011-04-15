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13/02/2017
18:43

Банки в 2016 году выдали ипотечных кредитов на 1.5 трлн руб.

Объем предоставленных российскими банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг 1.5 трлн руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Накопленная к концу года задолженность по ИЖК достигла 4.5 трлн руб., превысив уровень предыдущего года на 13%. При этом доля валютных кредитов в портфеле сократилась в два раза до 1.6%.

В декабре 2016 года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 млрд руб.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, напротив, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11.45% против 12.92% в декабре 2015 года.


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