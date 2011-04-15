Дайджест газеты "Ведомости" от 15 февраля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 февраля 2017 года.







КАПИТАЛИЗАЦИЯ APPLE ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ $700 МЛРД, "ТРАМПОРАЛЛИ" МОЖЕТ





В понедельник акции Apple, поднявшись почти на 1%, закрылись на рекордной отметке $133,29. Предыдущий максимум на закрытии был установлен в феврале 2015 г., после чего акции снижались, так как компания демонстрировала три квартала подряд снижение выручки и прибыли. Однако котировки поддержали крупные институциональные инвесторы. В частности, Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта купила, а потом увеличила пакет акций Apple до более чем 15 млн бумаг. По текущий цене он стоит почти $2 млрд. А капитализация всей компании достигла $700 млрд. Котировки росли на хороших данных о квартальной прибыли и ожиданиях инвесторов, что следующая модель iPhone, которая будет представлена позднее в этом году, поможет компании вернуться к устойчивому росту бизнеса.



По итогам торгов в понедельник совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в американский фондовый индекс S&P 500, превысила $20 трлн.





PEUGEOT ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ OPEL. GM НАКОНЕЦ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, КОТОРОЕ В 2009 ГОДУ ДУМАЛА ПРОДАТЬ MAGNA И СБЕРБАНКУ





Французский автопроизводитель Groupe PSA, выпускающий автомобили Peugeot и Citroen, ведет переговоры с General Motors о возможной покупке ее европейского подразделения Opel (включая британский бренд Vauxhall).



Представитель PSA напомнила, что у компаний уже есть ряд совместных проектов, например, выпуск кроссоверов во Франции и Испании. Попытка заключить более широкий альянс не удалась - в 2013 г. GM продала свою 7%-ную долю в Peugeot.



В результате сделки может возникнуть автопроизводитель, контролирующий около 16% европейского рынка. Это позволит PSA выйти на второе место в регионе после Volkswagen, обойдя французского конкурента Renault.



Opel, которым GM владеет почти 90 лет, перестал приносить прибыль еще в конце прошлого века. За последние полтора десятилетия его убытки составили $15 млрд. В 2009 г. перед началом процедуры банкротства американской компании Opel был выставлен на продажу. Основным претендентом был консорциум канадской Magna и Сбербанка.





ВЛАДИМИР ПЛИГИН МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ УЙДЕТ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КАРЕЛИИ





Экс-депутат и руководитель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин ("Единая Россия") может стать руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом "Ведомостям" рассказали источники.



В плюсах такого назначения - глубокая погруженность в правовое поле, высокий статус и опыт публичной политики, федеральные связи, говорит политолог Михаил Виноградов. Плигин не является аллергеном и сумел избегать конфликтов на пустом месте, что для такого ведомства немаловажно.



Сложно представить Плигина на посту чиновника в сугубо исполнительской службе, говорит собеседник "Ведомостей" в Госдуме, но "в целом мысль интересная". По его словам, из-за интриг Плигина не было в региональном списке по Ростовской области, по которому он мог бы пройти в Госдуму. Вместо этого он оказался на непроходном пятом месте в региональной группе по Санкт-Петербургу - такое расположение было связано с "рангом групп влияния".





"Я ХОЧУ ВЕРНУТЬ ФРАНЦУЗАМ ИХ ДЕНЬГИ"



Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен стремится к тому же, что и ее отец, только говорит об этом другими словами.



Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен уже давно ведет работу по изменению образа партии. Ее задача смягчить риторику, чтобы привлечь новых избирателей, но при этом удержать старый электорат. Не расисты, а противники бесконтрольной иммиграции; не антиевропейцы, а оппоненты ЕС; не отрицание рыночной экономики, а борьба с глобализацией.



К президентским выборам 2012 г. Ле Пен составила список из 12 обещаний по главным темам: от экономики до иммиграции, от семьи до армии. В этом году она обнародовала уже 144 обещания. Ее нынешняя программа сильно напоминает ту, что была написана в 2012 г. - изменения скорее стилистические, нежели программные. Вместо "отказа от евро" теперь написано "восстановление национальной валюты". Вместо отмены однополых браков - призыв покончить с судебной вседозволенностью вроде закона Тобира? (который и разрешает эти браки).





РУМЫНСКАЯ БОЛОТНАЯ



Протест в Бухаресте и Болотная - в чем они похожи.

Протесты в Румынии продолжаются с 31 января.

Природа румынского протеста схожа с тем, что происходило в Москве на Болотной площади. Да, отличия очевидны: Румыния - член ЕС с 2007 г., элементы противоракетных систем НАТО размещены на ее территории, она явным образом стремится обрести институциональные якоря на Западе, аналитики инвестиционных фондов ожидают от Румынии масштабного экономического роста, пусть и с низкой базы, но с большими перспективами, требования площади поддержал президент страны. Сходство в том, что протест в столице Румынии - этический. Как и в Москве декабря 2011-го. Как в Польше конца 2016 г. Это протест против несправедливости и вранья - беспартийный, лишенный внятного лидерства и идеологии. Это мирный протест, и пока, несмотря на неизбежные эксцессы, полиция не устраивала на площади Победы Болотную площадь образца 6 мая 2012-го. И так же как в России, обороняясь от протестной волны, элиты, несмотря на свою вроде бы прозападную ориентацию, начинают рассказывать о происках мировой закулисы: оказывается, все было проплачено Джорджем Соросом!





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.02.2017