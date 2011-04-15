Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 февраля 2017 года





ДЕНЕГ - ТОЛЬКО НА ВКЛАДЫ

ГРАЖДАНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ ПОКУПКАМ



В январе ЦБ зафиксировал "нетипично скромный" отток средств населения из банков. Обычно в первый месяц года граждане активно тратят сбережения, в итоге объем средств физлиц в банках сокращается на 1,3-2%; в январе 2017 года - вдвое меньше. При этом ставки продолжают снижаться. Граждане опасаются тратить деньги, не видя перспектив роста доходов, отмечают эксперты.





РОССИЙСКОМУ СИДРУ ПОДСОЛЬЮТ АКЦИЗ

ЕГО РАЗМЕР МОГУТ СОКРАТИТЬ ПОЧТИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА



Повысив в начале года акцизы на сидр и медовуху в 2,3 раза, до 21 руб. за литр, Минфин теперь готов обсуждать поправки к законодательству, которые могут привести к уменьшению налогов на продукцию из отечественного сырья. Это станет возможным, в случае если ее законодательно приравняют к вину с защищенным географическим указанием. Сейчас оно облагается по ставке 5 руб. за литр.





O2TV ГОТОВЯТ К ОГРАНКЕ

БИЗНЕСМЕН СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ ПЕРЕЗАПУСКАЕТ ТЕЛЕКАНАЛ



Как стало известно "Ъ", президент ИФК "Метрополь" Сергей Горный, который последние 20 лет занимался экспортом драгметаллов и камней, оказался владельцем кабельного телеканала O2TV. Вместе с младшим братом Артемом, известным музыкальным промоутером, он готовится переформатировать этот молодежный канал и привлечь более взрослую, семейную аудиторию до 40 лет.





АКВАКУЛЬТУРА УСЫХАЕТ БЕЗ СУБСИДИЙ

ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ПРОСЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ



Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил Дмитрия Медведева включить аквакультуру в программу льготного кредитования АПК. В противном случае, считают в союзе, недостаток финансирования может привести к падению темпов производства и остановке предприятий рыбной отрасли. Общий дефицит средств на развитие аквакультуры в этом году оценивается в 700 млн руб. По данным участников рынка, проблемы в основном возникают на юге России.





К "КРАСНОЙ СТРЕЛЕ" ПРИСТРОЯТ ЖИЛЬЕ

ВОКРУГ СТАДИОНА ПОЯВИТСЯ ЦЕЛЫЙ КВАРТАЛ



Группа "Мангазея" Сергея Янчукова может стать инвестором реконструкции стадиона "Красная стрела" на северо-востоке Москвы. В обмен на реконструкцию футбольного поля компания получит право построить жилой квартал. Затраты в проект оцениваются в 10 млрд руб. "Мангазея", возможно, будет вести стройку в партнерстве с Леонидом Знаменским -владельцем Московской строительной компании.





ПОСТАВЩИКОВ ВОЗЬМУТ НА ЦЕПЬ

"М.ВИДЕО" ПРОВЕРИТ РАСЧЕТЫ С ПОМОЩЬЮ БЛОКЧЕЙН



Одной из первых российских компаний, проявивших интерес к технологии распределенного хранения информации блокчейн, стал ритейлер "М.Видео". Пилотный проект, проведенный совместно с дочерней структурой Сбербанка, обещает экономию поставщикам бытовой техники и электроники, работающим по договорам факторинга.









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"AK&M" от 15.02.2017