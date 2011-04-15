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15/02/2017
11:17

Allergan покупает специализированную компанию в сфере пластики тела за $2.47 млрд

Allergan plc, глобальный лидер в сегменте биофармацевтики, заключил окончательное соглашение о приобретении компании ZELTIQ, специализирующейся на контурной пластике тела. Об этом говорится в пресс-релизе Allergan.

Цена покупки составляет $56.5 за акцию, а общая стоимость достигает $2.475 млрд, с возможностью корректировки.

Приобретение ZELTIQ дополнит портфель Allergan продукцией для эстетической медицины флагманским решением ZELTIQ CoolSculpting, наиболее успешно продаваемым продуктом на быстрорастущем рынке контурной пластики тела, объём которого в настоящее время по всему миру достигает $4 млрд.

Запатентованный метод CoolSculpting основан на мягком охлаждении жировых клеток-мишеней, содержащихся в организме, с возможностью естественного контролируемого удаления жировых клеток из организма без повреждения окружающих тканей.

Для завершения сделки требуется одобрение акционеров ZELTIQ, завершение периода ожидания по антимонопольному законодательству США и выполнение других условий. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2017 года.

Ирландская компания Allergan plc, располагающаяся в Дублине (Ирландия), является глобальным производителем фармацевтической продукции. Компания владеет портфелем высокоэффективных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы, зрения, инфекционных заболеваний, используемых в эстетической медицине, дерматологии, гастроэнтерологии, гинекологии и урологии.

ZELTIQ - компания, работающая в сфере медицинских технологий. Первый коммерческий продукт компании - система CoolSculpting, предназначенная для удаления избыточного жира. Метод основан на научном понимании того, что жировые клетки имеют большую восприимчивость к холоду, чем кожа и окружающие ткани.

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