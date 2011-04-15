Eni продала BP 10% долю в проекте Шорук в Египте

Главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, глава BP Роберт Дадли и министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек Эль Молла подписали документ о завершении приобретения BP 10%-ной доли в шельфовой концессии Шорук в Египте. Об этом сообщается в пресс-релизе Eni.



Первоначальное соглашение между Eni и BP о продажи доле в концессии, в периметр которой входит будущая разработка крупнейшего месторождения Зохр, было достигнуто в ноябре 2016 года. IEOC, дочерней компании Eni в настоящее время принадлежит 90% доля в лицензии. Кроме того, 30% долю в концессии, при условии одобрения правительством Египта, приобретёт НК "Роснефть".



Глава Eni также встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили вопросы, продолжающие повестку дня их январской встречи, на которой было объявлено о скором начале разработки месторождения Зохр уже в этом году.



Eni открыла месторождение Зохр в августе 2015 года, потенциальные ресурсы достигают 850 млрд кубометров газа, что делают Зохр крупнейшим месторождением когда-либо открытым в Средиземном море.



Eni работает в Египте с 1954 года, оставаясь крупнейшим производителем газа в этой стране (уровень собственной добычи - 230 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день).



В конце ноября 2016 года Eni договорилась о продаже 10% в концессии BP за 375 миллионов долларов. Соглашение также включало в себя опцион на покупку еще 5% на тех же условиях до конца 2017 года. В декабре в проект вошла российская "Роснефть". Компания согласилась приобрести у Eni 30% в договоре концессии и 15% в операторе проекта за $2.8 млрд. Сделка подлежит одобрению со стороны правительства Египта.





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