Ингосстрах выплатил 3 млн руб. за сгоревший комбайн

СПАО "Ингосстрах" выплатило 3 млн руб. за сгоревший комбайн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Инцидент произошел в октябре 2016 года во время проведения работ. В результате пожара комбайн выгорел полностью.



Имущество клиента было застраховано в "Ингосстрахе" от рисков пожара, взрыва, удара молнии, аварии, ДТП, наступления стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, а также других рисков. Договор был заключен на 9.5 лет.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.02.2017