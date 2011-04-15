NBC покупает долю в информационном телеканале Euronews

Американская телекомпания NBC покупает долю в европейском информационном телеканале Euronews. Об этом заявил председатель совета директоров новостного подразделения NBC Энди Лэк, сообщает телеканал "Вести".



За счёт объединения сил NBC News и Euronews, где работают около 500 журналистов, американская телекомпания сможет расширить свою аудиторию потенциально на 277 млн домовладений в 13 странах Европы, Африки и Ближнего Востока.



Сумма сделки не указывается, однако согласно данным Bloomberg американская компания могла купить 25%-ю долю в капитале Euronews за $30 млн.



Кроме того, в NBC объявили о назначении журналистки Деборы Тернесс из Великобритании на должность первого президента международного подразделения телесети - NBC News International.







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