АльфаСтрахование составило рейтинг непопулярных для российских туристов стран

Россияне всё реже ездят в Кирибати и Ангилью. Об этом говорится в сообщении АльфаСтрахования.



Аналитический центр АльфаСтрахования составил рейтинг стран, куда россияне отправлялись в качестве туристов реже всего. Наименее популярным направлением оказалась Республика Кирибати (0.05%). Это место представляет собой коралловые рифы, которые со временем могут уйти под воду. В основном республику посещали любители пляжного туризма и дайвинга. На втором месте оказалось карликовое государство Лихтенштейн, которое посетило 0.25% путешественников, на третьем - Туркменистан (0.3%). Популярностью тут пользуются природные экскурсии, например, поездка к газовому кратеру Дарваза. Четвёртое место занимает остров Ангилья (0.37%) с его удивительными пляжами. Пятое место принадлежит Палау, где отдыхают любители лучшего в мире дайвинга (0.5%).



В 2015 году Кирибати посетило 0.06% туристов АльфаСтрахования, Туркменистан - 0.2%, Палау - 0.3%, Лихтенштейн 0.35%, Ангилью - 0.4%.



Кроме этого, в списке малопосещаемых стран 2016 года оказались Молдавия (в прошлом году 0.75% туристов отправились в бывшую Союзную республику дегустировать местные вина), Сан-Марино (древнее европейское государство интересовало 0.7% туристов из России), Коморские острова, где можно примерить маску красоты, а также богатый флорой и фауной остров Доминика в Карибском море (по 0.6% туристов).



"Увы, остаётся лишь печалиться, что островная Республика Кирибати входит в число так мало посещаемых нашими соотечественниками стран. Увидеть русского туриста тут можно крайне редко, тем не менее, несколько наших самых отважных клиентов посетили этот райский уголок в прошлом году, - говорит директор Департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин, цитируемый в сообщении.



Кирибати - рай для уставших: здесь нет телевидения, радио - по графику и с перебоями, порой проблемы с горячей водой. Зато нет недостатка в красивых пейзажах и удачной рыбалке. Добираться в это место из России придётся долго, поэтому такой опыт интересен только весьма искушенным и немного безрассудным путешественникам, для которых комфорт в поездке не является главным фактором. Однако и они не забывают о своей страховой защите, добавляет Е.Сафрыгин.



Ангилья - маленькая заморская территория Великобритании, входящая в число Малых Антильских островов. Это место стало элитным курортом с первоклассным сервисом, английский здесь считается одним из официальных языков, поэтому проблем с общением у туристов не наблюдается.



Группа "АльфаСтрахование" объединяет ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ОАО СМК "Югория-Мед", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 11.8 млрд руб. Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24.8 млн клиентов по всей России.



"AK&M" от 15.02.2017