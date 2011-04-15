Компания "Ингосстрах-Жизнь" разработала новую страховую программу "Оптимальное решение". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Подключиться к программе клиенты могут в клинике "Будь Здоров" на Сущевском валу в Москве. Программа является разумным дополнением к обязательному и добровольному медицинскому страхованию, так как предусматривает страховую выплату в случае диагностирования критического заболевания (рак, инфаркт миокарда, инсульт) или при уходе из жизни в результате несчастного случая или болезни.



Размер страховой выплаты зависит от выбранного варианта программы, взнос составляет от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Договор страхования заключается на год и действует круглосуточно, в любой стране мира, за исключением зон военных действий и конфликтов. На страхование принимаются российские и иностранные граждане - пациенты клиники "Будь Здоров".



"Выбирая "Оптимальное решение", клиент защищает себя и своих близких от финансовых затруднений в случае возникновения непредвиденной ситуации. Это придаёт уверенность в завтрашнем дне, избавляет от необходимости менять свой привычный образ жизни при обнаружении заболевания и позволяет сразу же сконцентрироваться на самом важном - выздоровлении", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников, цитируемый в сообщении.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава СПАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.02.2017