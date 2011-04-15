В.Путин назначил А.Парфёнчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия

Президент РФ Владимир Путин назначил Артура Парфёнчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



А.Парфёнчиков с 2008 года занимал пост директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главного судебного пристава России. В 2007-2008 годах он был заместителем директора ФССП, в 2006-2007 годах - главным судебным приставом Санкт-Петербурга, в 2000-2006 годах - прокурором Петрозаводска.



Ранее стало известно, что Александр Худилайнен написал заявление об отставке с главы Республики Карелия.



Напомним, 14 февраля заявил о досрочном сложении своих полномочий губернатор Рязанской области Олег Ковалев, 13 февраля - губернатор Новгородской области Сергей Митин. На прошлой неделе в отставку ушли глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.





"AK&M" от 15.02.2017