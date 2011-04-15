Дайджест газеты "Ведомости" от 16 февраля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 февраля 2017 года.







СПРОС НА СУЕВЕРИЯ



Почему в одних странах суеверия пользуются массовым спросом, а в других - нет. Точка зрения экономиста.



У каждого из нас наверняка есть по крайней мере один знакомый, который смотрится в зеркало, если, выйдя из дома, вынужден за чем-либо вернуться обратно. Вполне вероятно, некоторые из нас и сами так поступали хотя бы раз в жизни. Путешествуя по какой-нибудь из азиатских стран, мы, несомненно, обращали внимание на привязанные к зеркалу заднего обзора талисманы, призванные защитить владельца автомобиля от сглаза. Часто можно заметить, как люди используют религиозные символы, чтобы уберечь себя и близких от беды. Нередко люди избегают разговоров о тяжелых заболеваниях, опасаясь, что их упоминание может привести к тому, что недуг настигнет и их. "Накликать беду" боятся в Венесуэле, многих странах СНГ, на Кубе, в Танзании, Гане и т. д.



Почему в одних странах есть суеверия пользуются массовым спросом, а в других - нет, с точка зрения экономиста?





КАРЬЕРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПОМЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ СТРЕМИТСЯ ПОЧТИ ПОЛОВИНА РАБОТАЮЩИХ РОССИЯН



45% работающих россиян поменяли бы профессию кардинально. А из оставшихся 55% чуть более половины (61%) недовольны тем, чем занимаются. 20% из них готовы к переменам, а 19% планируют оставить все как есть.



"Ведомости" нашли истории успеха, когда люди из одной сферы уходили в совершенно непохожую, и выяснили, почему возникает идея о смене профессии.





НЕ РАБОТАЮТ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ

АМЕРИКАНЦЫ СТАЛИ ТРАТИТЬ СУЩЕСТВЕННУЮ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПОЛИТИКУ





Выборы президента США прошли, но сотрудники американских компаний тратят существенную часть рабочего времени на чтение политических новостей, их обсуждение и споры с коллегами, показало недавнее исследование.



Компания BetterWorks Systems, разрабатывающая программное обеспечение для контроля производительности труда, с 31 января по 2 февраля 2017 г. опросила 500 работающих полный день взрослых сотрудников и выяснила, что 87% читают посвященные политике публикации в социальных сетях в рабочее время. Более 20% опрошенных читают 20 и более публикаций в день - таким образом, ежедневно они тратят в среднем два часа на чтение и разговоры о политике, при этом 22% участников опроса посвящают этому более трех часов в день. Почти треть участников опроса признались, что их коллеги тратят на разговоры о политике больше времени, чем на работу. Около половины отметили, что после ноябрьских выборов такие разговоры в офисе стали перерастать в споры и ругань.





КТО ВЛАДЕЕТ КОМПАНИЕЙ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОЧКОВ В МИРЕ



Из 7,3 млрд людей, населяющих нашу планету, более чем 60% по оценкам экспертов нужны устройства для коррекции зрения. Но только 1,9 млрд носит очки, контактные линзы или перенесли операцию по коррекции зрения. Более чем 2,5 млрд по-прежнему недоступно стопроцентное зрение. Главным образом это касается Азии, Африки и Латинской Америке. Поэтому у компании LuxotticaEssilor, которая должна появиться после слияния итальянской Luxottica с французской компанией Essilor, море работы.





ЧАСЫ - APPLE, БРАСЛЕТ - XIAOMI



Самым популярным мобильным аксессуаром в России оказались часы Apple Watch. При этом в сегменте фитнес-трекеров в лидеры вышла китайская Xiaomi.



Самый продаваемый в России носимый мобильный аксессуар (wearable gadget) по итогам 2016 г. - смарт-часы Apple Watch. Это следует из отчета "Связного". На Apple Watch в 2016 г. пришлось 25% продаж носимой электроники в штуках. Соответственно, Apple и самая популярная марка умных часов в России, отмечают авторы отчета. Из материалов "Связного" следует, что в 2016 г. Apple заняла около 50% российского рынка смарт-часов в штуках.



В сегменте умных браслетов для фитнеса на первом месте Xiaomi (в 2016 г. на нее пришлось более 50% рынка таких устройств в штуках). На 2-м и 3-м местах в часовом сегменте - Samsung и Sony, в сегменте браслетов - Jawbone и Rovermate.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.02.2017