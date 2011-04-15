Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 февраля 2017 года



ДОСТУП ВНЕ ЗОНЫ

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМ ДОСТУПА К СЕТЯМ ОБЕСПОКОИЛО РСПП





Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивает на смягчении законопроектов по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), принятых Госдумой в первом чтении. Опасения вызваны новеллой об уголовной ответственности за нарушения правил эксплуатации и доступа. Такими инцидентами теоретически могут считаться аварии на географически распределенных сетях, что повышает риски несправедливого наказания, считают участники рынка.





КОНСТАНТИН ДОЛГОВ МЕНЯЕТ ПЛОЩАДЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИД РФ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ НА РАБОТУ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА





По сведениям "Ъ", уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов рассматривается как кандидат на должность замначальника управления президента по общественным проектам (УОП). Назначение нового замначальника УОП может совпасть с переводом из УВП в УОП департамента по взаимодействию с гражданским обществом и НКО. Внутри УВП также может произойти перераспределение департаментов.





ЭКС-ДЕПУТАТ ЗАКОНЧИЛ СВОЕ ДЕЛО ПОБЕГОМ

СКРЫВШИЙСЯ ОТ СУДА ОЛЕГ МИХЕЕВ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК



Как стало известно "Ъ", в федеральный розыск объявлен экс-депутат Госдумы РФ, член "Справедливой России" Олег Михеев. Обвинительное заключение по уголовному делу господина Михеева, который обвиняется в мошенничестве, было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, поскольку сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись.





ДЕВЕЛОПЕРАМ ГОТОВЯТ ПРОВЕРКИ

ЗАСТРОЙЩИКАМ ЖИЛЬЯ ПРИДЕТСЯ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ



Московские власти хотят обязать девелоперов отчитываться перед чиновниками по динамике финансирования каждого проекта по строительству жилья с привлечением дольщиков. У контролирующих органов уже есть несколько механизмов воздействия на компании, включая постоянные проверки целевого использования средств, привлеченных от покупателей. Поэтому, убеждены участники рынка, дополнительный контроль будет излишним: тем более, как они утверждают, темпы строительства и объем финансирования не связаны напрямую.





МЕСТО ПОД ВЕТРОМ

ГЕНКОМПАНИИ ПРОТИВ СНИЖЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ



Как выяснил "Ъ", правительство существенно сократило объем поддержки возобновляемой генерации, зарезервировав выбывшую мощность под проект "Ростеха" по строительству мусоросжигательных ТЭС в Казани и Московской области. Но против выступили крупные генерирующие компании, которые опасаются, что такой шаг приведет к сжатию рынка ВИЭ в России.





НЕЛАДНО ЧТО-ТО В ДЕТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

ДАТСКИЕ АКЦИОНЕРЫ ВЫШЛИ ИЗ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЭГМОНТ РОССИЯ"



Как стало известно "Ъ", датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" продал 100% акций детского издательства "Эгмонт Россия". Компания, проработавшая в России 27 лет, раздумала вести здесь бизнес после законодательных ограничений на иностранный капитал в СМИ, а также в связи с кризисом на издательском рынке. Новые владельцы "Эгмонт Россия", оценившие актив в пределах €10 млн, планируют увеличить портфель российских журналов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 16.02.2017