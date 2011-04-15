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16/02/2017
09:14

Повтор! Инфляция в РФ с 7 по 13 февраля была нулевой, с начала года составила 0.7%

Инфляция в РФ с 7 по 13 февраля была нулевой, с начала года составила 0.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0.4%, колбасу полукопченую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель - на 0.2-0.3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0.9%, крупа гречневая - на 0.7%, свинина, яйца куриные и масло подсолнечное - на 0.3-0.4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.2%, в том числе на лук -1.5%, морковь - 0.7%, картофель - 0.6%, капусту белокочанную и огурцы свежие - 0.4%. В то же время свежие помидоры стали дешевле на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0.1%.



"AK&M" от 16.02.2017
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